Jyske: Raterne stiger ikke nok - tror på underskud i Maersk Line i 2017

A.P. Møller-Mærsk og analytikernes optimisme for containerfragtmarkedet er skruet alt for højt op, hvis man spørger Frans Høyer, Mærsk-analytiker i Jyske Bank.



Det har fået ham til at sænke både kursmål og anbefaling for shippingaktien, der domineres af containerrederiet Maersk Line.



2016 bød på et underskud på knap 400 mio. dollar for Line, der er branchens største, men der er lovet bedring på mere end 1 mia. dollar i år, da raterne er begyndt at stige i et tidligere ekstremt konkurrencepræget marked.



Den køber Jyske Bank dog ikke, og efter den seneste tids udvikling i raterne, som startede 2017 meget højt men er faldet i løbet af januar og februar, tror banken nu på et lille underskud i Line set over hele året.



"I 2017 skal Maersk Lines rater op med 5 pct. år-til-år for at dække 50 pct. højere bunkerpriser - og med 5 pct. til for at give 1 mia. dollar opgang i resultatet," skriver Frans Høyer, som kun tror en bedring på 5 pct. i alt.



"Til dato er Kina-Europa raterne oppe med 36 pct. mod 2016, og Kina-Nordamerika er oppe med 5-6 pct. Rater på farter, der ikke rør Kina, er dog nede med 8 pct., og udsigten er uklar. Globalt er raterne oppe med 8 pct., og det er ikke nok nu, da lavsæsonen truer," konkluderer analytikeren.



Jyske Banks kursmål for Mærsk sænkes 5 pct. til 10.800 kr. fra 11.400 kr., og det medfører, at anbefalingen af aktierne sænkes til "sælg" fra "reducer".



Mærsks B-aktie handles torsdag morgen i 11.770 kr.



/ritzau/FINANS