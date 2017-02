Vestas-rival åbner vingefabrik til offshoremøller i Frankrig

LM Wind Power skal til at bygge nyt i Frankrig.



LM, der producerer vindmøllevinger og er ejet af Vestas' konkurrent, General Electric, skal åbne fabrikken i Cherbourg i det nordlige Frankrig for at levere lange vinger til offshore-markedet.



Det er blandt andet LM's 88,4 meter lange vinger, de længste i verden, der skal produceres på fabrikken, når den står klar i juni 2018.



Den ventes at få over 550 ansatte og kunne producere vinger til møller på mellem 1,2 og 2,0 gigawatt (GW) om året.



LM Wind Power, tidligere kendt som LM Glasfiber blev grundlagt i 1940 som Lunderskov Møbelfabrik, men har siden 1970'erne produceret vindmøllevinger.



Den blev i 2001 købt af en britisk kapitalfond, som forsøgte at få selskabet på børsen året efter. Det gik dog i vasken, og først i efteråret 2016 lykkedes fonden Doughty Hanson med at sælge LM til General Electric for 1,5 mia. euro.



/ritzau/FINANS