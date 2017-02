Genmabs kræftmiddel Darzalex er igen omdrejningspunktet for de væsentligste nyheder fra biotekkoncernen i år, fortæller topchef Jan van de Winkel i kølvandet af selskabets årsregnskab.



Målet er, at Darzalex opnår såkaldt blockbusterstatus med et årligt salg på over 1 mia. dollar, og ikke mindst at partneren - det Johnson & Johnson-ejede Janssen - får positive data fra et klinisk studie, så midlet også godkendes som førstebehandling til knoglemarvskræft.



I november fik Genmab og partneren Janssen godkendt Darzalex i USA som andenbehandling i knoglemarvskræft, men skal analytikernes tårnhøje forventninger indfris på den lange bane, er det nødvendigt, at kræftmidlet rykker helt frem og på sigt bliver standardbehandling i knoglemarvskræft.



Blandt højdepunkterne i 2017 er derfor foreløbige fase 3-data fra det såkaldte Alcyone-studie, der måler effekten af Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.



"Nøglebegivenheden for os er resultaterne af Alcyone, hvor vi venter data i løbet af andet halvår. Den anden vigtige begivenhed er, at vi rammer vores salgsprognose for Darzalex, som vi venter passerer 1 mia. dollar og potentielt når et salg på op til 1,3 mia. dollar," siger Jan van de Winkel til Ritzau Finans.



Genmab-bossen har desuden fokus på udviklingen af selskabets egne lægemidler, herunder lægemiddelkandidaterne Tisutumab Vedotin og Humax-AXL-ADC, der begge er den tidlige kliniske udviklingsfase 1/2 til behandling af kræft.



"Den tredje væsentlige succesfaktor for dette år er, at vi kan vise positive data med et andet produkt fra Genmab. En god kandidat i den forbindelse er Tisutumab Vedotin, hvor vi også venter at komme med data i løbet af efteråret," siger Jan van de Winkel.



Udviklingsmæssigt er der fremskridt for det vigtige fase 3-studie Maia med Darzalex som førstebehandling i kombination med det mest benyttede middel mod knoglemarvskræft, Revlimid, samt hormonpræparatet Dexamethason. Patientrektrutteringen er afsluttet, og der ventes data fra studiet i løbet af 2018.



/ritzau/FINANS