A.P. Møller-Mærsk kaster anker for vækst i APM Terminals

APM Terminals har i flere år udvidet kraftigt i et forsøg på at blive den største spiller på markedet, men den mission er nu sat på standby.



Det skriver Berlingske Business.



"Med så kraftig en vækst i de senere år er det fornuftigt, at man sørger for, at vi bruger den kapacitet, som vi nu har skaffet os, på en god måde," siger APM Terminals nye topchef, Morten Engelstoft, til Berlingske.



Det lyseblå konglomerats havneforretning er vokset fra 48 terminaler i 2010 til 73 i dag. Målet er nu at forøge værdien af den nuværende portefølje i stedet for at udvide.



"Vi må se i øjnene, at vi lige nu ikke genererer så mange penge som tidligere. Det sætter også en begrænsning på, hvor meget vi i Mærsk-gruppen overordnet har at investere for," fortsætter topchefen.



APM Terminals er i gang med at blive integreret i det kommende Maersk Transport, som følge af den forestående opsplitning af konglomeratet.



/ritzau/FINANS