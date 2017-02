Fransk forsikringsgigant løfter overskuddet lidt mindre end ventet

Relateret indhold Artikler

Den franske forsikringskoncern Axa, der er Europas næststørste af sin slags, øgede sidste år overskuddet til 5,83 mia. euro fra 5,62 mia. euro året før.



Det var dog ikke helt så stor en fremgang som ventet, idet analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret et overskud på 5,96 mia. euro.



På baggrund af det stigende resultat vil Axa øge udbyttebetalingen til 1,16 euro per aktie fra 1,10 euro.



Axa's aktie er steget 30 pct. over de seneste seks måneder, hvilket er mere end stigningen på 21 pct. i Bloomberg Europe 500-forsikringsindekset i samme periode.



/ritzau/FINANS