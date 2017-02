Tesla sendt op efter mindre end ventet underskud

Den amerikanske elbilproducent Tesla klarede sig bedre end ventet i fjerde kvartal sidste år.



Bilfabrikanten fremlagde et underskud på 0,69 dollar i perioden, mens analytikerne havde ventet et minus på 1,04 dollar per aktie ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Omsætningen i kvartalet løb op i 2,3 mia. dollar, hvor forventningerne blandt analytikerne lød på 2,1 mia. dollar.



På den efterfølgende telekonference slog topchef Elon Musk fast, at den ny model 3 som planlagt vil blive lanceret i juli, samt at årets produktion ventes at nå 50.000 biler.



Model 3 er den hidtil vigtigste i koncernens bilserie, da den er udset til at være vendepunktet for Tesla, der skal være med til at sende koncernen op i et profitabelt terræn på bundlinjen.



Tesla-aktien steg med 1,5 pct. til 277,67 dollar i det amerikanske eftermarked onsdag.



/ritzau/FINANS