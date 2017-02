Norwegian ser ikke mange bump på fremtidens startbane

Det går strygende for luftfartsselskabet Norwegian, og nordmændene har et mål om at øge kapaciteten med 30 procent i år.



Den kraftige ekspansion er imidlertid sket for lånte penge, og derfor er Norwegian afhængig af at genere tilstrækkeligt med overskud hvert år for at kunne betale af på gælden.



Men administrerende direktør Bjørn Kjos, der også ejer 25 procent af selskabet, er ikke bekymret for en eventuel krise i flybranchen.



"Det, der sker i krisetider, er, at passagererne bliver mere prissensitive og går efter, hvor de får mest for pengene."



"Men med mindre at vi kommer til at se meget terrorisme, så vil den globale vækst fortsætte. Det er jeg ret sikker på," siger Kjos.



Han ligger heller ikke søvnløs over en eventuel stigning i oliepriserne, som vil lægge ekstra tryk på omkostningerne.



"Det bedste, man kan gøre for at sikre sig mod en høj oliepris, er at købe fly, der er mere brændstoføkonomiske."



"Stiger olieprisen meget, er der simpelthen fly, som ikke kan tjene sig selv ind. Men vores fly er alle bedst i deres klasse hvad det angår, så vi bliver formentlig ramt mindst," siger Kjos.



Mens fremtiden altså ser lys ud for Norwegian i direktørens øjne, er han mere pessimistisk på konkurrenternes vegne



"Som i alle forbrugerrelaterede brancher bliver størrelse også af afgørende betydning i flybranchen fremover."



"Og nogle af de nuværende eksisterende selskaber er for små til at overleve. Nogle vil blive opkøbt, og andre vil simpelthen lukke," vurderer han.



Norwegian lavede i 2016 et overskud på 1135 mio. norske kr. ud af en omsætning på 26 mia.



Året forinden resulterede driften i et smalt overskud på 75 mio. norske kr., mens 2014 gav et underskud i størrelsesordenen 1,1 mia. kr.



Det skyldtes blandt andet en strejke, hvor utilfredse piloter nedlagde arbejdet i halvanden uge.



/ritzau/