Regnskab afslører: Så meget fik Thorborg og co. for salget af Dinero

"Jeg kommer ikke til at gå sulten i seng."



Sådan lød udtalelsen fra serieiværksætter Martin Thorborg, da han i november solgte regnskabsappen Dinero til den norske it-kæmpe Visma.



Det ser ud til at passe: Ifølge Vismas regnskab for fjerde kvartal...