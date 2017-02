Geraniums køkkenchef om Michelin: Det største du kan opnå

Efter årets uddeling af michelinstjerner er Danmark fortsat et af de to lande i Norden, der kan bryste sig af at have en trestjernet michelinrestaurant. Den anden ligger i Norge.



Sidste år modtog Geranium i København sin tredje stjerne, og det er lykkedes restauranten at holde fast i alle tre stjerner.



Det er blevet fejret med champagne, fortæller restaurantens køkkenchef, Rasmus Kofoed.



- Det er fantastisk stort. Vi er glade og lykkelige. Når man får michelinstjerne, er det ikke et evigt livsmedlemsskab i guiden, siger Rasmus Kofoed.



- Vi er glade for, at vi har fået de tre stjerner igen. Det er meget stort for Geranium og Danmark, siger han.



Årets michelinuddeling slår fast, at Danmark ligger i den absolutte top, hvad gourmetrestauranter angår.



I alt har danske restauranter 28 stjerner - 29 hvis man tæller Færøerne med. Sverige følger skarpt efter med 26 stjerner.



- Det er en rigtig spændende tid, fordi der er meget fokus på det at spise. Vi har mange turister, som rejser hertil takket være de mange ildsjæle i Danmark, siger Rasmus Kofoed.



- Det interessante er bredden og diversiteten. Man kan få fantastisk asiatisk mad på en bistro, man kan få fantastisk kaffe og brød. Det er ikke kun fine restauranter, og det gør Danmark til et rigtigt spændende madland.



/ritzau/