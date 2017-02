Chefkok på Henne Kirkeby Kro: Havde ikke forudset stjerne

Stjernekokken Paul Cunningham fra Henne Kirkeby Kro på den jyske vestkyst blev særdeles overrasket, da Michelins internationale chef, Michael Ellis, annoncerede, at restauranten har fået sin anden michelinstjerne.



Paul Cunningham var tilfældigvis til stede ved årets michelinuddeling i Vasateateret i Stockholm, fordi han viste, at hans tidligere kollega Gunnar Gislason, som er køkkenchef på den islandske restaurant Dill, ville få en stjerne.



- Så sad jeg der, og pludselig siger de, at de gerne vil se mig på scenen, da de når til de tostjernede. Jeg tænkte bare: "Hold da kæft!". Mine ben fungerede ikke, og jeg kunne ikke stå op, fortæller en begejstret Paul Cunningham.



Det er første gang nogensinde, at en dansk restaurant i provinsen får to michelinstjerner.



I sin udtalelse om Henne Kirkeby Kro skriver Rebecca Burr, der er redaktør på Michelin guide Nordic Countries 2017.



- Paul Cunningham på Henne Kirkeby Kro laver sublim velsmagende, klassisk baserede retter, som hylder den lokale fødevarerigdom, skrives der i en pressemeddelelse.



Henne Kirkeby Kro fik sin første stjerne sidste år.



- I vores verden er de stjerner et klap på ryggen. Når vi arbejder 365 dage om året, og når alle andre har fri, så er det vores pris, siger Paul Cunningham.



- Men jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle gå fra én til to stjerner på 12 måneder.



Efter uddelingen af michelinstjerner er mange madentusiasters øjne rettet mod gourmetrestauranterne. Ofte ser man reservationerne strømme ind, og efter uddelingen gik Henne Kirkeby Kros hjemmeside også ned.



/ritzau/