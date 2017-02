Vestas deler sit asiatiske salg op i to

Vestas forsøger at skabe et stærkere ståsted i Asien og deler sit hidtidige salgskontor i regionen op i to nye: ét til Kina og Mongoliet, og ét til resten af Asien- og Stillehavsområdet.



Som konsekvens stopper Chris Beaufait, som hidtil har stået i spidsen for salget i hele regionen, og forlader Vestas.



Det fortæller Vestas i en pressemeddelelse onsdag.



- For at bygge på Vestas' momentum i regionen og for at passe med den opdaterede strategi, omorganiserer Vestas det nuværende slagskontor i to nye per 1. april 2017, skriver Vestas i meddelelsen.



- Med de to nye kontorer, hver dedikeret til en mere specifik del af regionen, investerer vi flere ressourcer i regionen og skaber en mere adræt og kundefokuseret organisation, udtaler Vestas' øverste salgschef, Juan Araluce, som håber på at kunne øge vindmølleselskabets markedsandel i området.



De to nye salgskontorer får base i henholdsvis Beijing og Singapore, og der er hyret nye chefer ind til dem udefra. Førstnævnte bliver fra 20. marts anført af Kebao Yang, der tidligere har arbejdet for Caterpillar i Kina, mens den den anden afdelings nye chef - som Vestas ikke sætter navn på - tiltræder til april.



Tilbage i juni 2012 lavede Vestas den omvendte manøvre og slog Kina-kontoret sammen med resten af Asien. Dengang blev det forklaret med et behov for at spare, samt at de kinesiske kunder var interesserede i at komme ud over landets grænser.



/ritzau/FINANS