Spansk energiselskab og vindparkejer øger overskuddet næsten 12 pct.

Den spanske energikoncern Iberdrola, der er en af verdens største vindparkejere, kom ud af 2016 med et overskud på 2,7 mia. euro. Det var 11,7 pct. mere end året før.



Udbyttet foreslås på den baggrund øget med 11 pct. til 0,31 euro per aktie, lyder det fra det Bilbao-baserede selskab.



I selskabets vedvarende energidivision faldt driftsresultatet, EBITDA, ellers med 147 mio. euro til 1500 mio. euro som følge af en svækket indtjening i Storbritannien som følge af valutakurser og vindforhold.



Koncernens samlede EBITDA steg imidlertid 5,5 pct. til 7,8 mia. euro.



Ved udgangen af 2016 havde Iberdrola en installeret vedvarende energikapacitet på 15.256 megawatt, hvilket er en stigning på 581,81 megawatt fra året før. Vindmøller udgør langt størstedelen af installationerne med 14.839 megawatt.



Regnskabet var overordnet set på linje med analytikernes forventninger, og Iberdrolas aktie ligger onsdag middag på børsen i Madrid til et fald på 0,5 pct.



