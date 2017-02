Wonderful Copenhagens tidligere formand ansvarlig for tab

Den tidligere bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen er ansvarlig for dele af tabet omkring afholdelse af Melodi Grandprix 2014, skriver Erhvervsstyrelsen.



Skandalen omkring grandprixet, der endte med at udløse et stort millionunderskud for DR og Wonderful Copenhagen, er blevet behandlet af Erhvervsstyrelsen.



Styrelsen har endt med at afgøre, at tidligere bestyrelsesformand for fonden Wonderful Copenhagen Michael Metz Mørch ikke har levet op til sine forpligtigelser.



Afgørelsen omhandler den del af skandalen, der handler som såkaldt slutfinansiering.



- Styrelsen finder, at Michael Metz Mørch i sin egenskab af formand har tilsidesat sine forpligtelser, og at der er tale om en væsentlig tilsidesættelse.



- Styrelsen finder endvidere fortsat, at Michael Metz Mørch via sine handlinger som bestyrelsesformand har handlet ansvarspådragende i forhold til den trufne beslutning om slutfinansiering.



- Afgørelsen om erstatningsansvar for et tab for fonden på 21 millioner kroner fastholdes derfor, skriver Erhvervsstyrelsen.



/ritzau/