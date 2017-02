Verizon får rabat på Yahoo efter dataskandale

Det amerikanske teleselskab Verizon vil forsat købe Yahoos internetforretning på trods af januars afsløringer om enorme lækager af brugerdata, men det bliver til en genforhandlet pris.



Det skriver Wall Street Journal.



Efter flere ugers forhandlinger har Verizon nu fået slået 350 mio. dollar af prisen på Yahoo, som ender på omkring 4,5 mia. dollar eller knap 32 mia. kr.



Derudover aftalte selskaberne at dele eventuelle omkostninger forbundet til dataudslippet i fremtiden. Lækagen er i øjeblikket under efterforskning af de amerikanske børsmyndigheder.



Verizons topchef, Lowell MacAdam, har ambitioner om at konkurrere med både Facebook og Google på reklameområdet med erhvervelsen af Yahoo, som han vil kombinere med internetudbyderen AOL.



Verizon har dog lang vej endnu på den front. I 2016 rådede Yahoo og AOL tilsammen over 2 pct. af verdenens digitale reklameomsætning, mens Google og Facebook havde henholdsvis 32 pct. og 13 pct.



Firmaerne forventer, at fusionen vil være fuldendt i april, skriver Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS