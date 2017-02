Arla malker større overskud ud af mindre omsætning

Relateret indhold Tilføj søgeagent Arla Foods Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Arla Foods

Russiske sanktioner og et verdensmarked oversvømmet med mælk sendte i perioder i 2016 mælkepriserne voldsomt ned. Det kunne mærkes tydeligt hos mejerigiganten Arla.



Men mens Arlas salg faldt betydeligt, så blev koncernen bedre til at klemme overskud ud af det. Det viser regnskabet for 2016.



Omsætningen faldt med syv procent eller omkring 700 millioner euro til 9,6 milliarder euro.



Til gengæld steg nettoresultatet med en femtedel til 356 millioner euro.



- Vi har i 2016 i gennemsnit skabt fem procent mere værdi per kilo mælk sammenlignet med konkurrenterne, hvilket viser vores evne til at betale en konkurrencedygtig mælkepris på markedet samt vores indsats for at afbøde effekten af et hårdt globalt marked for vores ejere, skriver finansdirektør Natalie Knight i regnskabet.



/ritzau/