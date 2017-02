Bayer overrasker positivt med højere medicinsalg

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bayer

Den tyske kemikalie- og medicinalkoncern Bayer sluttede 2016 bedre end ventet, hvor salget af medicin var med til at trække op, skriver Bloomberg News.



Bayer kom ud fjerde kvartal med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 2,17 mia. euro.



Det var en positiv overraskelse, da de aktieanalytikere, der følger selskabet, havde spået et plus på 2,07 mia. euro.



Omsætningen var 200 mio. euro højere end ventet, da den lød på 11,8 mia. euro i kvartalet.



For 2017 venter Bayer, der i øjeblikket er ved at blive fusioneret med Monsanto i en handel til 66 mia. dollar, en midtcifret vækst - 4-6 pct. - i EBITDA-overskuddet.



/ritzau/FINANS