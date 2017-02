Det kan godt være, at Danske Banks betalingsløsning Mobilepay er populær, men antallet af fysiske betalinger med Nets' Dankort forsætter med at vokse.



I januar steg antallet af betalinger med Dankort med 4,8 pct., og forbruget med Dankort steg med 2,7 pct., oplyser Nets.



"Vi udvikler hele tiden Dankort, så det fortsat er brugervenligt, sikkert og billigt at benytte for både forbrugere og butikker," siger Jeppe Juul-Andersen, der er Senior Vice President og ansvarlig for Dankort i Nets, i en pressemeddelelse.



I januar 2016 blev Dankort brugt til omkring 90 mio. betalinger.



/ritzau/FINANS