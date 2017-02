Finanshuset ABG Sundal Collier har lagt 200 kr. på det langsigtede kursmål for Rockwool-aktien, så det nu lyder på 1400 kr.



Det fremgår af data fra Bloomberg.



Anbefalingen fastholdes på "køb", forud for at Rockwools regnskab for 2016 offentliggøres på fredag.



/ritzau/FINANS