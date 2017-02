Genmabs kræftmiddel med fremgang i USA: Salg stiger 10 pct. i januar

Biotekselskabet Genmab fortsætter med at kunne se salget af kræftmidlet Darzalex vokse på det amerikanske marked.



Darzalex, der er godkendt til behandling af knoglemarvskræft, solgte for 60,95 mio. dollar i januar, hvilket er en stigning på 10,5 pct. sammenlignet med december.



Det viser data tal det amerikanske analysehus Symphony Health, som dækker over salget via institutionelle salgskanaler til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.



Tallene er ikke et billede på al omsætning, men de kan bruges som et pejlemærke. USA er det klart vigtigste marked for Darzalex, der dog også er godkendt til salg i Europa.



Salgstallene er offentliggjort, forud for at Genmab onsdag eftermiddag kommer med regnskab for 2016.



Der er dog ikke særlig meget spænding om selve tallene, da Genmabs amerikanske partner, Johnson & Johnson, der står for salget af Darzalex, tidligere har offentliggjort salgstal for 2016.



Sidste år solgte Darzalex for 672 mio. dollar, og fokus op til regnskabet går derfor i stedet på, hvilke forventninger til 2017 Genmab vil spille ud med.



De fleste analytikere spår, at Darzalex i år når blockbuster-status, hvilket vil sige et salg på mere end 1 mia. dollar.



Genmab får royalties af salget fra Johnson & Johnson startende på 12 pct. og stigende til 20 pct., hvis salget krydser 3 mia. dollar.



