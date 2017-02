Genmab-analytiker: Alle øjne er rettet mod Darzalex-salget i 2017

Spændingen er taget af ballonen, hvad angår Genmabs resultater sidste år, og derfor er det altoverskyggende fokus rettet mod, hvilke forventninger til 2017 der bliver spillet ud med, når biotekselskabet onsdag eftermiddag kommer med årsregnskab.



Det er særligt forventningerne til salget af midlet Darzalex, der er til behandling af knoglemarvskræft, som analytikere og investorer vil kigge efter.



Lægemidlet er udviklet af Genmab og markedsføres af partneren Johnson & Johnson, og salget er vokset kraftigt i løbet af 2016, hvilket blot har øget forventningerne til kræftmidlet.



"Der er kun én ting, man skal holde øje med. Det er, hvad Genmab siger om Darzalex. Det helt store spørgsmål er, hvad spændet i deres forventninger bliver," siger aktieanalytiker Andrew Carlsen fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.



"Hvis de ender lavere end ventet, er der en risiko for, at markedet bliver skuffet, siger Andrew Carlsen, men bemærker også, at Genmab i forventningerne til sidste år var konservative i sine udmeldinger - og også opjusterede forventningerne flere gange."



For Genmabs regnskabstal for 2017 venter analytikerne ifølge Bloomberg en omsætning på 2,1 mia. kr. og et driftsoverskud, EBIT, på 1,07 mia. kr., hvis man ser på medianen. Der er dog en del spredning blandt analytikernes bud.



Selv om salgsforventningerne til Darzalex ventes at være overskriften, vil investorerne ifølge Andrew Carlsen også at kigge efter flere oplysninger omkring, hvornår Genmab offentliggør nye data omkring brugen af Darzalex til bekæmpelse af andre kræftformer, herunder eksempelvis lymfekræftformen non-Hodgkins lymfom.



I 2016 solgte Darzalex for 572 mio. dollar ifølge Johnson & Johnson. Genmab modtager royalties fra salget, der ifølge konsensus blandt Bloomberg News kan udgøre omtrent 463 mio. kr. for 2016.



For 2016 venter Genmab selv en omsætning på 1790-1840 mio. kr. og et driftsresultat på 1015-1065 mio. kr.



Genmabs regnskab bliver offentliggjort efter klokken 17 onsdag.



/ritzau/FINANS