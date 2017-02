Vestas-rival vinder brasiliansk ordre på 205 MW

Amerikanske General Electric, der konkurrerer med danske Vestas på markedet for vindmølleenergi, har ifølge Bloomberg News vundet en ordre på opstilling af vindmøller med en samlet kapacitet på 205 megawatt i det nordøstlige Brasilien.



Der er tale en ordre på 82 vindmøller af typen 2,5-116 i et projekt for brasilianske Companhia de Energias Renovaveis.



/ritzau/FINANS