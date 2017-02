Wal-Mart lander som ventet og går efter mere indtjening online

Relateret indhold Tilføj søgeagent Wal-Mart

Den amerikanske detailgigant Wal-Mart kom ud af det sidste kvartal af 2016/17 med en indtjening per aktie på 1,30 dollar, hvilket er en smule over det ventede på 1,29 dollar ifølge Bloomberg News.



Samtidig steg detailkædens onlinesalg for tredje kvartal i træk, og dermed går koncernen i den retning, der er planlagt.



- Vi bevæger os hastigt ind i en mere digital verden, siger Wal-Marts administrerende direktør, Doug McMillon, i en kommentar til regnskabet ifølge Bloomberg.



Onlinesalget steg med 29 pct. i kvartalet, der løb til og med januar 2017. Det sammenlignelige salg steg i samme kvartal med 1,8 pct. mod ventede 1,3 pct.



Wal-Mart forsøger at udfordre Amazon.com på onlinemarkedet. Og efter at have udvidet med e-selskabet Jet.com, har detailgiganten købt Shoebuy.com samt Moosejaw, der laver udendørstøj.



Wal-Mart venter i første kvartal af 2017/18 en indtjening per aktie på 0,90-1,00 dollar mod ventede 0,96 dollar.



/ritzau/FINANS