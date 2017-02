ISS-optakt: Dæmpet afslutning på 2016 i vente - fokus på 2017

Mio. kr. Q4 2016(e) Q4 2015 FY 2016(e) FY 2015 Omsætning 20.231 20.535 78.860 79.579 Organisk vækst i % 1,5 4,8 3,1 4,4 Driftsresultat (EBIT) 1332 1347 4528 4533 EBIT-margin i % 6,6 6,6 5,7 5,7 Resultat før skat 1172 1348 3872 3868 Resultat efter skat 731 826 2300 2218

DIVISION Q4 2016(e) Q4 2015 FY 2016(e) FY 2015 Nordeuropa omsætning 6679 7179 26.302 27.256 Nordeuropa EBIT 570 610 1994 2056 Kontinentaleuropa oms. 7760 7665 30.123 29.955 Kontinentaleuropa EBIT 561 547 1755 1750 Asia & Pacific omsætning 3694 3758 14.603 14.582 Asia & Pacific EBIT 303 309 1077 1043 Americas omsætning 2078 1924 7786 7770 Americas EBIT 99 83 331 323

Der er udsigt til en dæmpet afslutning på regnskabsåret for ejendomsservicekoncernen ISS, når der leveres tal for det sidste kvartal af 2016.Det viser estimater indsamlet af Ritzau Estimates.Analytikerne venter en organisk vækst på 1,5 pct. i kvartalet og en tilbagegang på 1,5 pct., når frasalg og valutaudsving indregnes. Omsætningen ventes at blive rapporteret på 20,2 mia. kr. For hele året ventes en organisk vækst på 3,1 pct. mod 4,4 pct. i 2015.Sydbanks analytiker Søren Løntoft Hansen forklarer tilbagegangen i fjerde kvartal med et svært sammenligningsgrundlag, indarbejdelsen af større kontrakter i Norden, svage økonomiske konjunkturer i Brasilien og tabet af tre kontrakter i Australien. Han fremhæver dog, at indgåelse og opstart af nye store kontrakter og en fortsat solid udvikling på Emerging Markets trækker den modsatte vej.Han venter en samlet organisk vækst på 1,1 pct. i fjerde kvartal, men efter en negativ valutaeffekt og frasalg af ikke-kerneaktiviteter trækker væksten i omsætningen i kvartalet ned, så han forudser en samlet tilbagegang i omsætningen på 2,6 pct.STABIL INDTJENINGAnalytikerne venter, at indtjeningen i ISS i fjerde kvartal vil være relativ stabil og lande på 1332 mio. kr. mod 1347 mio. kr. i fjerde kvartal 2015.Søren Løntoft vurderer, at ISS som i de foregående kvartaler vil være positivt påvirket af indtjeningsforbedrende initiativer. Han spår på den baggrund en forbedring af indtjeningsevnen i Nordeuropa og Kontinentaleuropa. Endvidere pointerer han, at effekten af frasalget af call center-aktiviteterne i Tyrkiet (CMC) med høj lønsomhed nu er ude af sammenligningstallene for Kontinentaleuropa. Oven i venter han en forbedring af lønsomheden for "Americas" som følge af den positive udvikling i USA.FOKUS PÅ UDBYTTE OG 2017Som altid ved et årsregnskab vil fokus og være på udbyttet og prognosen for det netop startede år.Sydbank forudser et udbytte på 7,50 kr. pr. aktie. I 2015 var udbyttet 7,40 kr. efter at være blevet løftet omkring 51 pct. fra 2014.Analytikerne adspurgt af Ritzau Estimates venter en organisk vækst i 2017 på 3 pct. med en spredning mellem 2,9 pct. og 3,2 pct. EBIT-marginen ventes at blive på 5,8 pct., hvilket alle analytikere, som har leveret estimater, er enige i.Søren Løntoft Hansen er enig og ser en 2017-prognose med en organisk vækst i intervallet 2-4 pct. og en driftsmarginal på omkring 5,8 pct.Tabel over analytikernes forventninger til ISS' regnskab for fjerde kvartal af 2016:Forventninger til de fire største regioner:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt seks analytikere. Fire analytikere har givet anbefaling, og tre anbefaler "køb", mens en har "neutral"./ritzau/FINANS