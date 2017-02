Maersk Line laver ny kinesisk aftale om online containerbooking

Maersk Line har underskrevet en strategisk aftale med den kinesiske online logistikplatform Yun Qu Na. Parterne skal i fællesskab udvikle online bookingservices for at sætte gang i containerfragten, skriver shippingmediet Splash.



Brugerne af Yun Qu Na vil nu være i stand til direkte at booke containere på Maersk Line-skibe.



Aftalen kommer i kølvandet på Maersk Lines aftale med den kinesiske gigant inden for onlinehandel, Alibaba, som har resulteret i et online bookingsystem til containere ved navn Cangweibao. Maersk Lines konkurrenter CMA CGM og Zim har underskrevet lignende aftaler med Alibaba, skriver Splash.



