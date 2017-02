SAS: Norwegian klar med flere ruter tværs over Atlanten

Norwegian er klar med endnu flere ruter fra Europa over Atlanten. Det skriver TDN Finans dagen før et annonceret pressemøde med flyselskabets norske koncernchef, Bjørn Kjos.



En aktie i det norske lavprisluftfartsselskab stiger tirsdag middag med 4,1 pct.



Det er de amerikanske luftfartsmyndigheder, der har godkendt de nye ruter, og priserne kommer til at flyve lavt - under 100 dollar for en billet.



"Vi vil i denne uge lancere nogle vældig interessante afgange. Og vi vil starte ruter op til de mindre byer nord for New York og syd for Boston," sagde Bjørn Kjos til CNN mandag.



"Vi vil flyve til ekstremt lave priser over Atlanten. Priserne kan blive meget lavere end 100 dollar per vej," sagde koncernchefen.



/ritzau/FINANS