Mærsk: EU sætter dato på eventuel godkendelse af Hamburg Süd-køb

A.P. Møller-Mærsk har nu bedt EU-Kommissionen om at godkende købet af det tyske containerrederi Hamburg Süd, som Mærsk-koncernen annoncerede i slutningen af 2016, men som kører videre under sit eget navn.



Og i den forbindelse oplyser kommissionen, at den seneste dato for en eventuel godkendelse vil ske 27. marts, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS