NKT Holding kom godt ud af det sidste kvartal i 2016 - og det gælder både Nilfisk og NKT Cables.



Det siger Janne Vincent Kjær, der er aktieanalytiker i Jyske Bank, oven på regnskabet fra NKT Holding.



- Tallene for fjerde kvartal er det, jeg vil kalde solide tal. Og både driftsindtjeningen og resultatet er bedre end ventet, siger aktieanalytikeren til Ritzau Finans.



Skuer man lidt ud i fremtiden, som NKT også har gjort for sine divisioner, så er fremtidsudsigterne dog ikke helt så opløftende, som de kunne have været. I år ses en organisk vækst i Nilfisk på 2-4 pct. og en operationel EBITDA-margin på 11,0-11,5 pct., mens NKT Cables venter en organisk vækst på 0-5 pct. og en operationel EBITDA-margin på omkring 9,5 pct.



- Nu guider NKT på Cables uden svenske ABB (som er ved at blive købt, red.), men jeg synes, at den guidance er til den svage side både på organisk vækst og på den underliggende drift, siger Janne Vincent Kjær.



- For Nilfisk mener jeg, at man får en solid guidance, siger hun.



/ritzau/FINANS