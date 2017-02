Bonusprogram i Novozymes udløser kritik blandt investorer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novozymes

Der er plads til lukrative bonusprogrammer til topledelsen i Novozymes på trods af fire nedjusteringer af resultatforventninger på et år, suspenderet langsigtede vækstmål og en realiseret toplinjevækst på 2 pct.



Bonusprogrammerne har været et tilbagevendende tema på flere møder mellem enzymproducentens ledelse og institutionelle investorer, som både undrer sig og kritiserer ordningen.



Det skriver Berlingske Business.



- Novozymes' nye bonusprogram er i bedste fald uambitiøst, i værste fald det rene tag-selv-bord. Ledelsen gør meget ud af, at en del af programmet er linket op til den organiske vækst. Men faktum er, at hovedparten af programmet, 75 pct., er linket op til indtjeningen, og her kan ledelsen få en betydelig del af bonussen, siger en kapitalforvalter, der ønsker at være anonym, til Berlingske Business.



De 75 pct. referer til Novozymes seneste bonusprogram, hvor ledelsen får tildelt 75 pct. af bonussen, hvis selskabet når et økonomisk resultat på 7,5 mia. kr. De seneste tre års regnskaber afslører, at Novozymes har tjent 8,4 mia. kr.



Ifølge Berlingske Business' virksomhedsredaktør, Jesper Kongskov, er bonusprogrammer blevet et generelt tema i Danmark blandt investorer og kapitalforvaltere. Der bliver ofte diskuteret, om bonusserne er blevet for store og lette at få fat på i de store børsnoterede selskaber.



Onsdag afholder Novozymes sin årlige ordinære generalforsamling, hvor aktionærerne kan stemme om den nye bonusordning.



