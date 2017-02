SAS og Statoil indgør treårig aftale om rejser

Relateret indhold Artikler

SAS og Widerøe har tegnet en ny aftale med Statoil vedrørende olieselskabets flyrejser såvel indenrigs som internationalt. Aftalen strækker sig over tre år med mulighed for forlængelse.



Der oplyser SAS.



SAS og Widerøe er foretrukne partnere, hvilket betyder, at størstedelen af Statoils flyrejser indenrigs vil blive gennemført med SAS og Widerøe.



/ritzau/FINANS