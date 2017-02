Vagtskifte i toppen af Nilfisk

Samtidig med udsendelsen af årsregnskabet for NKT Holding meddeleer virksomheden, at der nu skiftes ud i toppen af Nilfisk.



Efter blot to år forlader Jonas Persson posten som topchef i virksomheden og erstattes af Hans Henrik Lund (51), der har første arbejdsdag i det nye job i begyndelsen af august 2017.



I den mellemliggende periode fungerer Nilfisks ececutive vice president med globalt ansvar for produktionen, Lars Gjødsbøl, som konstitueret adm. direktør, oplyser NKT i en meddelelse.



Her siger NKT's bestyrelsesformand, Jens Due Olsen om chefskiftet:



"Med udnævnelsen af Hans Henrik Lund får vi den rette profil til at udvikle Nilfisk yderligere, til at lede selskabet som en selvstændig børsnoteret virksomhed og til at udføre vores overordnede strategi om yderligere at konsolidere vores position som verdensleder inden for professionelt rengøringsudstyr."



Hans Henrik Lund har de seneste 25 år haft flere ledelsesposter i globale selskaber.



Han har været ti år hos Danfoss i forretningsområdet for varmeautomatik og efterfølgende i ti år ledet Jabra og Nokia Gear, der producerer mobiltilbehør.



Han er uddannet maskiningeniør, har en Ph.D i Material Science og en MBA i organisation og forretningsledelse.



Hans Henrik Lund kommer senest fra en stilling som administrerende direktør i det finske selskab Helvar, som producerer belysning.