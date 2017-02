Danmarks mest værdifulde selskab, medicinalkoncernen Novo Nordisk, er på vej til at bryde de seneste mange års praksis i rekrutteringen til selskabets øverste ledelsespost, skriver Finans.



Senest i 2019 skal Novo Nordisk have fundet afløseren for den svenske bestyrelsesformand, Göran Ando, men i modsætning til de seneste tre formandsskift står selskabet uden en oplagt intern kandidat.



Både Göran Ando og hans forgænger, Sten Scheibye, overtog formandsposten efter en periode som næstformand i Novo Nordisk. Men en lang række investorer, Finans har talt med, opfatter ikke den nuværende næstformand Jeppe Christiansen som den rigtige til at sætte sig i formandsstolen. Over for Finans afviser Jeppe Christiansen nu også at være kandidat til posten.



"Jeg er ikke er kandidat til formandsposten, blandt andet fordi jeg er CEO i Maj Invest, som er en virksomhed i stor vækst," skriver Jeppe Christiansen, administrerende direktør i Maj Invest, i en kortfattet mail.



Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor en række store Novo Nordisk-investorer over for Finans har udtrykt bekymring for et fremtidigt Novo Nordisk med Jeppe Christiansen som bestyrelsesformand.



Der er enighed om, at Jeppe Christiansen, der siden 2013 har været næstformand for bestyrelsen i Novo Nordisk, er yderst kompetent. Han har bare ikke den erfaring fra farma-verdenen, der skal til, for at sidde for bordenden i Novo Nordisk.



Göran Ando nærmer sig med hastige skridt de 70 år, og det betyder, at det er ved at være på høje tid, at man i Novo Nordisk kigger sig om efter, hvem der skal overtage et af landets mest prestigefulde job.



Ingen af de investorer, Finans har talt med, har kunnet komme på en oplagt kandidat som kommende bestyrelsesformand i Novo Nordisk. Personen skal dog sandsynligvis findes i et globalt felt af medicinalfolk i den absolutte superliga.



/ritzau/FINANS