SAS klager: Københavns Lufthavn tager uhørt højt gebyr

Relateret indhold Artikler

Det er alt for dyrt at lande og lette i Københavns lufthavn.



Det mener SAS, der sammen med den internationale sammenslutning af luftfartsselskaber, IATA, er gået sammen om at klage til transportministeren.



Luftfartsselskaberne kræver 2,5 milliarder kroner tilbage i afgifter, som de mener, de har betalt-, og vil betale for meget i perioden 2015-2019.



Det skriver DR.



- Vi synes, at afgifterne er alt for høje i Københavns lufthavn. Vi betaler omkring 2-3 gange så meget for at være i Københavns lufthavn, som vi gør i lufthavnene i Stockholm og Oslo, siger Mariam Skovfoged, der er pressechef i SAS, ifølge DR.



Hver gang et fly lander eller letter, betaler luftfartsselskabet en række afgifter til den lufthavn, det opererer fra.



På en flybillet fra København til Aalborg til 500 kroner går ifølge SAS de 200 kroner til Københavns lufthavn i form af afgiftsbetalinger. Det betyder, at 40 procent af billettens pris går ned i Københavns lufthavns kasse, og det er for meget, mener SAS.



- Vi vil gerne give de penge tilbage til vores passagerer i form af bedre billetpriser, nye fly, wifi, bedre ruter osv., siger Mariam Skovfoged.



Afgifterne til Københavns lufthavn går blandt andet til drift af lufthavnen i form af sikkerhedskontrol, bagagehåndtering, vedligeholdelse af terminaler, landingsbaner og øvrig drift.



Hvis man sammenligner Københavns lufthavn med lufthavnene i Oslo, Stockholm og Helsinki er lufthavnen ifølge SAS væsentligt dyrere at flyve fra og til. Afgiftsniveauet i København ligger nærmere niveauet i de større lufthavne som Amsterdam, London og Paris.



Hvis niveauet i gebyrer i Københavns Lufthavn ikke får et nøk nedad, er SAS åben for at flyve mere fra andre skandinaviske lufthavne.



- Det betyder, at når vi skal ind at udvikle nye ruter, så kigger vi også på, hvor det kan betale sig for os at lægge en ny rute, og der kigger vi selvfølgelig på afgiftsniveauet. Det har også en betydning.



Konkurrencesituationen i luftfartsbranchen er intens i disse år med mange nye aktører, der tilbyder lave priser på flybilletter, hvilket presser de traditionelle netværksselskaber.



Er det ikke bare jer, der er dårlige til at tilpasse jer den nye lavprisvirkelighed?



- Det synes jeg ikke. Vi har rigtige billige konkurrencedygtige priser - det vil vi også blive ved med at have fremadrettet. Men priserne er pressede lige nu, og der er mange aktører på markedet. Vi vil gerne investere i nye fly og nye ruter, og der bliver vi nødt til hele tiden at kigge på vores omkostningsniveau.



I Københavns Lufthavne er man uforstående overfor anklagen om, at lufthavnen er for dyr.



- Vi mener ikke, at vi er for dyre, når vi sammenligner med sammenlignelige lufthavne i Europa. Når vi sammenligner med større lufthavne i Europa, så ligger vi i den billigste tredjedel, og det mener vi er fornuftigt, siger Henrik Peter Jørgensen, der er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne.



Men I er dyrere end de øvrige lufthavne i Skandinavien?



- Ja, men man får også et bedre produkt. Man får en lufthavn, der kan en helt masse omkring transfer, og det er også det, som SAS bruger den til.



/ritzau/FINANS