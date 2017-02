I de sidste ni år har A&O Johansen ikke betalt udbytte til sine aktionærer, men den praksis vil håndværkerkoncernen nu gøre op med. Faktisk har den foreslået et udbytte på 60 kr. per eksisterende aktie.



- Vi har konsolideret selskabets egenkapital gennem de sidste ni år for at forberede os på muligheden for at købe vores egne aktier tilbage, siger A&O Johansens administrerende direktør, Niels A. Johansen, med reference til de 39,12 pct. af koncernens aktier, som den købte tilbage fra Sanistål i 2016 og de 12,52 pct., som blev købt tilbage fra J-F. Lemvigh-Müller Holding.



- Nu er det sket, og dermed skal vi betale udbytte på præferenceaktierne på mindst 6 pct. pr. år for de sidste ni år og dette år. Det bliver 60 pct., og så har vi betalt udbyttet for alle ti år, siger Niels A. Johansen.



Aktionærerne må dog vente med at finde ud af, hvordan A & O Johansens fremadrettede udbyttepolitik bliver. Det bliver nemlig først afsløret på virksomhedens generalforsamling den 24. marts.



I årsregnskabet for 2016 ramte A&O under sin langsigtede ambition, både når det gælder soliditetsgrad, der landede på 36,8 pct., og overskudsgrad, der landede på 4,8 pct. Målene var henholdsvis 40 pct. og 6 pct.



Og Niels A. Johansen afviser, at målene bliver nået i løbet af 2017.



- Selv om vi ikke har nået det endnu, er det fortsat vores mål med 40 pct. og 6. pct. Men det bliver ikke på den korte bane, siger Niels A. Johansen.



/ritzau/FINANS