Lundbeck får godkendt skizofrenimiddel i Canada

Lundbeck og selskabets japanske partner, Otsuka Pharmaceutical Co., har fået grønt lys til at markedsføre skizofrenimidlet Rexulti i Canada.



Det fremgår af en fælles meddelelse fra selskaberne sent fredag i sidste uge.



De to selskaber vil co-markedsføre lægemidlet og venter at lancere det i løbet af foråret.



Lundbeck hentede sidste år et salg af Rexulti på 826 mio. kr. i USA, hvor midlet blev lanceret helt tilbage i august 2015.



