Brødrene A&O Johansens aktionærer kan igen se frem til udbytte efter ni år, hvor udbyttebetalingerne har været sløjfet. Samtidig foreslår bestyrelsen et aktiesplit, så en eksisterende aktie fremover bliver til ti aktier.



Det fremgår af årsregnskabet.



Der holdes generalforsamling den 24. marts, hvor aktionærerne ud over aktiesplittet skal tage stilling til forslaget om et udbytte på 60 kr. per eksisterende aktie, det vil sige før aktiesplit.



/ritzau/FINANS