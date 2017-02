Byggevaregrossisten A&O Johansen venter i 2017 et resultat før skat på 140-150 mio. kr.



I 2016 realiserede A&O Johansen et resultat før skat på 135,4 mio. kr.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016.



A&O-ledelsen tror, at aktiviteten på selskabets markeder vil være "svagt stigende" i 2017.



Selskabet har en ambition om at have et overskud før skat på omkring 6 pct. af omsætningen - i 2016 var tallet på 4,8 pct.



/ritzau/FINANS