H&M klæder sig på til kamp mod online-rivaler

Tøjproducenten H&M mærker øget konkurrence fra branchens førende onlinebutikker, hvilket har fået tøjgiganten til at justere forventningerne til 2017. Selskabet satser på 10-15 pct. vækst på verdensplan for 2017.



Det skriver Financial Times.



H&M, der er verdens anden største tøjproducent målt på salg, oplever øget konkurrence fra blandt andet Zalando, Asos og Amazon.



- Onlinebutikker påvirker antallet af fodtrin i de fysiske butikker på udviklede markeder. På samme tid ser vi en enorm mulighed. Vi synes, at det er en god kombination både at have profitable fysiske forretninger og en onlinebutik, siger Karl-Johan Persson, administrerende direktør i H&M, til Financial Times.



H&M har ikke blot ændret fokus mod online salg, men har også ændret sine forventninger til de kommende år. Tidligere ventede den svenske tøjproducent vækst på 10-15 pct. på nye markeder, som for eksempel Australien og Chile. Nu venter H&M en samlet vækst på 10-15 pct. på verdensplan.



Nyheden har udløst bekymrede miner hos analytikerne.



Anna Critchlow fra Société Générale sår tvivl om, hvorvidt H&Ms forretningsmodel er egnet til at tilbyde eksempelvis gratis levering og returnering.



Dog forsikrer den administrerende direktør og H&M-arving om, at tøjproducenten er klar på udfordringerne. H&M har blandt andet investeret stort i sin it-infrastruktur samt tilføjet en række nye funktioner til den eksisterende hjemmeside.



/ritzau/FINANS