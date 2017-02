Minegiganter ventes at tjene stort på kobber

Kobber vil pynte på nogle af verdens største mineselskaber, når de fremlægger regnskaber i denne uge, skriver Wall Street Journal.



Det gælder eksempelvis Anglo American, BHP Billiton og Glencore, der alle har enorme kobberporteføljer, og metallets værdi er i løbet af det seneste år steget med 30 pct.



- Det seneste år er vi blevet benådet. Iagttagere var klar til at give mineforretningen dødsstødet, men vi er her stadig. Stærkere end før, siger Mark Cutifani, Anglo Americans administrerende direktør, i en tale.



For et år siden blev flere mineselskaber hårdt ramt, da Kinas økonomiske vækst gik i stå. Investorerne gik i panik, Anglo American varslede massefyringer, og Glencore solgte ud af butikken for at lappe en stor gæld.



Dengang frygtede Glencores ledelse, at prisen på kobber ville falde til under 4000 dollar pr. ton. Fredag blev branchen ifølge Wall Street Journal overrasket, da prisen steg til over 6000 dollar pr. ton.



Prisstigningen skyldes blandt andet den kinesiske regeringens økonomiske førstehjælp.



Ifølge konsulenthuset Wood Mackenzies beregninger vil der blive produceret omkring 22,64 mio. ton kobber i 2017. I samme periode venter Wood Mackenzie, at forbruget vil ligge på 22,92 mio. tons. Det vil således resultere i et underskud på 275,000 ton, hvilket er første gang i mange år.



/ritzau/FINANS