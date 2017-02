Vestas er tilbage på verdens vindtrone

Vestas var tilbage på førstepladsen blandt verdens vindmølleproducenter i 2016.



Det fastslår analysehuset FTI Consulting i en foreløbig opgørelse af status på vindmøllemarkedet sidste år, skriver Ritzau Finans.



Den danske vindmøllegigant blev ifølge tre ud af fire toneangivende analysehuse i 2015 henvist til en andenplads af kinesiske Goldwind.



Men på grund af et dyk i aktiviteterne i Kina sidste år og en stærk præstation af Vestas i USA og på andre markeder er danskerne nu tilbage på tronen.



Vestas leverede vindmøller med en samlet kapacitet på 9654 MW sidste år efter et kanonår, hvor ordreindtaget, installeringerne og resultaterne skød op.



Også General Electric (GE), der henter de fleste ordrer på det amerikanske marked, overhalede i 2016 Goldwind og indtog andenpladsen ifølge FTI's opgørelse.



Tyske Siemens har til gengæld haft et dårligt år og er faldet ud af top fem for første gang siden 2012. Både det dansk-tyske selskabs fusionspartner, Gamesa, og førerhunden på det tyske marked, Enercon, har overhalet industrikonglomeratet.



/ritzau/