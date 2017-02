Mærsk meldes igen tæt på kontrakt om iransk oliefelt

Maersk Oil er "snart" på vej til at underskrive en udviklingskontrakt med det statsejede iranske olieselskab, NIOC, rapporterer Bloomberg News.



Oplysningerne stammer fra det iranske nyhedsbureau Mehr, der citerer landets viceolieminister Ali Kardor for at sige, at en aftale er indgået.



Maersk Oil-aftalen omfatter oliedelen af offshorefeltet South Pars. South Pars ligger i samme farvand som Al Shaheen-oliefeltet, hvor Maersk Oil havde arbejdet i 25 år, indtil det mistede licensen sidste år.



Maersk Oil har tidligere sagt, at det havde underskrevet en hensigtserklæring omkring South Pars.



- Detaljerne er kommercielt fortrolige på det her tidspunkt, og vi vil forsætte vores dialog med de iranske myndigheder, lød det fra selskabet i et skriftligt svar til Berlingske Business sidste år.



NIOC har også indgået aftaler selskaberne Lukoil, Wintershall og Total.



Maersk Oil er en del af energiforretningsbenet i Mærsk-koncernen, som ligger uden for hovedsatsningen på shipping og logistik.



