APM Terminals CEO: Maersk Line er vigtigere end vores egen profit

APM Terminals er trådt ind i en ny virkelighed, hvor højest mulig indtjening i de enkelte containerterminaler ikke længere nødvendigvis er det højeste mål. Det skriver Søfart.



"I de såkaldte netværkskritiske knudepunkter i Maersk Lines rutenetværk bør det vigtigste være, at disse terminaler drives så effektivt som muligt for dermed at sikre et så effektivt og stabilt netværk for Maersk Line som muligt. Den værdi, som vi her kan skabe for Maersk Line, overstiger signifikant den individuelle profit, som den enkelte terminal kan levere," forklarer CEO i APM Terminals, Morten Engelstoft. Han fortsætter:



"Derfor er det vigtigt, at vi i APM Terminals ikke kun fokuserer på, at disse enkelte terminaler tjener så mange penge som muligt, men på hvordan vi bedst muligt kan hjælpe Maersk Line med at skabe et så effektivt netværk som muligt - de beløb som realiseres hermed vil langt overstige profitten i den enkelte terminal," forklarer Morten Engelstoft til Søfart.



Dermed tegner der sig en fremtid, hvor Mærsk-selskaberne Svitzer, Maersk Line og APM Terminals danner en symbiose, der skal sikre så hurtige og effektive havneanløb som muligt for Maersk Line-containerskibene.



For netop via øget samarbejde mellem disse tre selskaber er der ifølge Morten Engelstoft gigantiske beløb at hente for Maersk Line.



"Maersk Line har ca. 50.000 havneanløb om året, ligesom APM Terminals modtager titusindevis af skibe i vores terminaler. En stor del af disse havneanløb forløber langt fra tilstrækkeligt effektivt. Der er fortsat en høj grad af ineffektivitet i terminalerne, som betyder, at skibene ikke kommer så hurtigt i havn som de kunne. Dermed taber Maersk Line en masse penge, og hvis Svitzer, Maersk Line og APM Terminals kan arbejde tæt sammen om at minimere eller helt eliminere denne ineffektivitet, så vil vi være kommet virkelig langt."



Stort potentiale



32 pct. af containerrederiet Maersk Lines samlede havneforretning går idag til APM Terminals.



Men den andel skal stige kraftigt som følge af den nye strategiske retning i A.P. Møller-Mærsk, der samler både containerrederiet og havneforretningen i enheden Transport & Logistics.



"I fremtiden skal Maersk Line lægge mere forretning hos os, ligesom Maersk Line skal arbejde på, at rederiets alliancepartnere skal flytte så store volumener over til os som muligt - alt sammen selvfølgelig på fair konkurrencemæssige vilkår," siger CEO i APM Terminals, Morten Engelstoft.



Ny strategi



Efter en længere årrække med høj cigarføring som uafhængig havneoperatør, svinger pendulet nu den anden vej for Mærsk-konglomeratetes havneoperatør, APM Terminals.



Med høje ambitioner om at tiltrække andre kunder end Maersk Line flyttede APM Terminals i sin tid hovedkvarteret fra Esplanaden til hollandske Haag. Farven i firmalogoet blev skiftet fra lyseblå til orange, mens man med navnet APM Terminals distancerede sig så meget som muligt fra familieforbindelsen til Maersk Line.



Med Morten Engelstoft i spidsen bliver kursen nu lagt om, og i 2017 står et tættere samarbejde med Maersk Line allerøverst på agendaen.



Det sker som følge af den gigantiske omkalfatring af Mærsk-konglomeratet, som blev sat i gang i 2016, og som indebærer, at APM Terminals, Maersk Line, Svitzer og Damco ophører med at være selvstændige selskaber under Mærsk-stjernen for i stedet at blive integreret i divisionen Transport & Logistics. De fire selskaber vil dog beholde deres individuelle brands. Transport & Logistics er den del af Mærsk, som videreføres i det børsnoterede A.P. Møller-Mærsk.



For APM Terminals er der tale om et strategisk skift af de helt store.



"I de seneste syv-otte år har Maersk Line og APM Terminals fokuseret på at blive stærkere individuelt og blive top quartile performers i deres respektive industrier. Det er lykkedes. Men det er sket på bekostning af de potentielle synergier mellem de to selskaber. I processen har Maersk Line flyttet noget af deres forretning væk fra APM Terminals. Vi skal nu i fællesskab arbejde på, at denne forretning svinger tilbage til vores terminaler," forklarer Morten Engelstoft.



Kilde: Søfart