Ugebrev: Vestas stadig på ret kurs - langsigtet potentiale intakt

Med et flot og meget travlt fjerde kvartal på både omsætnings- og ordresiden er Vestas på vej tilbage efter "Trump-chokket" i november, der sendte aktien ned tæt på kurs 400.



Aktien ser ifølge Økonomisk Ugebrev Formue fortsat attraktiv ud, selv om 2017 og 2018 ikke vil kunne leve op til den flotte omsætningsvækst på 22 pct. i 2016.



Økonomisk Ugebrev Formue sætter et kursmål på seks måneders sigt til 530-560 kr. mod en slutkurs fredag på 517 kr.



"Kursudviklingen både før og efter regnskabet har styrket vores tro på, at også toppen af intervallet bestemt vil være inden for rækkevidde de næste tre til seks måneder. Det modsvarer en upside på næsten 10 pct. fra dagens kurs," konkluderer ugebrevet.



Ugebrevet ser ikke Vestas aktiekurs som "anstrengt".



"Med en P/E omkring 15 for de mere "stille" år 2017-2018 er det vores vurdering, at Vestas ikke er

anstrengt værdiansat. Til gengæld venter vi ikke nogen voldsom optur i aktien på kort til mellemlang sigt, da vi nok skal tættere på 2019-2020, førend der igen kommer en flot vækst i forretningen," skønner ugebrevet.



Back-end-loaded PTC-periode



Ugebrevet fremhæver, at der naturligt nok var stort fokus på forventningerne til 2017, netop fordi Vestas allerede efter tredje kvartalsregnskabet havde varslet en nedgang i den amerikanske forretning i 2017, hvis man sammenligner med det meget travle 2016.



"Derfor var Vestas allerede da ude og melde om, at den kommende PTC-periode (fra 2017-2020) ville være back-end-loaded," forklarer ugebrevet, der betegner 2017-udmeldingen som "ret bred".



Vestas venter en samlet omsætning i intervallet 9,25 til 10,25 mia. euro med en EBIT-margin på 12-14 pct.



2019-2020 bliver travle år



Vestas langsigtede potentiale er intakt, konstaterer ugebrevet.



"Ser vi et par år frem mod 2019-2020, som bliver de forventeligt travle år i slutningen af den nuværende PTC-cyklus i USA, peger meget på, at Vestas' forretning vil være endnu større og tilbage på vækstsporet," vurderer ugebrevet, der desuden fremhæver, at dertil kommer, at MHI Offshore også bør have krydset breakeven på det tidspunkt.



Ugebrevet vil i løbet af i år fortsat have fokus på udviklingen på det amerikanske marked, for at få en bedre idé om, hvor mange megawatt de PTC-kvalificerende ordrer, der blev afgivet hen imod slutningen af 2016, reelt dækker over.



/ritzau/FINANS