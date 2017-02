Morgen Stanley løfter Mærsk-kursmål med 7,4 pct

Kursmålet for A.P. Møller-Mærsk-aktien har fået et nøk op af analytikere fra Morgan Stanley. Målet for Mærsks B-aktie hedder nu 11.600 kr. mod 10.800 kr.



Det fremgår det af data fra Bloomberg News.



Morgan Stanley holder fast i anbefalingen "ligevægt".



Mærsks B-aktie faldt fredag 2,2 pct. til 11.970 kr.



/ritzau/FINANS