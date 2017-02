Femern A/S regner først med at kunne bygge om tre år

Eksklusivt for kunder

Femern A/S, som står bag den faste forbindelse over Femern Bælt, regner først med at få sin byggetilladelse til tunnelen i 2020 på grund af de tusinder tyske indsigelser mod tunnelprojektet.



Derefter ventes byggeprojektet færdig i 2028. Så store milliardkontrakter...