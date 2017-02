Danske Bank vil give formand lønforhøjelse på 14 pct.

Danske Bank foreslår at hæve det årlige honorar til bankens bestyrelsesformand, Ole Andersen, med knap 14 pct.



Det fremgår af indkaldelsen til bankens generalforsamling i 2017.



Basishonoraret til bestyrelsesmedlemmerne foreslås hævet til 525.000 kr. fra 515.000 kr., mens formandens honorar anbefales hævet til 3,5 gange basishonoraret fra tre gange basishonoraret.



For Ole Andersen, der i tillæg til sin formandspost sidder i bestyrelsens risiko-, aflønnings- og nomineringsudvalg - i de to sidstnævnte som formand - betyder det et samlet honorar på 2.357.500 kr. - svarende til et lønhop på 14 pct. fra 2.065.000 kr. i 2016.



Ole Andersen er ud over hvervet hos Danske Bank, hvor han har været formand siden 2011, også formand for Bang & Olufsen og Chr. Hansen. Derudover har han et par mindre poster.



/ritzau/FINANS