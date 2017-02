GM og Peugeot værdisætter Opel til 2 mia. dollar

General Motors og Peugeot nærmer sig angiveligt hinanden omkring en pris på 2 mia. dollar - næsten 14 mia. kr. - for bilmærket Opel, skriver Bloomberg News.



Interne, unavngivne kilder siger til nyhedsbureauet, at de to selskaber diskuterer en værdisætning i omegnen af 2 mia. dollar, hvoraf halvdelen muligvis betales i kontanter og den anden halvdel i form af gæld.



Forhandlingerne er dog komplekse og kan fortsat gå i vasken.



Særligt svært er det angiveligt at finde en måde at skære i omkostningerne hos Opel på, der kan vinde opbakning fra både fagforeninger og regeringer, skriver Bloomberg, mens der også skal tages hensyn til overlap i produktporteføljer hos GM og Peugeot samt overkapacitet på det europæiske bilmarked.



/ritzau/FINANS