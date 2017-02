Cloetta køber bland-selv-slik for en kvart milliard kroner

Relateret indhold Tilføj søgeagent Cloetta Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Cloetta

Mange har sikkert oplevet at brænde lidt for mange penge af på bland-selv-slik. Men der er formentlig langt op til slik- og chokoladeproducenten Cloetta.



Virksomheden, der blev stiftet i Danmark, har været på indløb og har sikret sig ejerskabet af bland-selv-distributøren Candyking.



Selskabet skriver i en pressemeddelelse, at man har betalt en pris af 325 millioner svenske kroner.



Prisen kan dog blive op mod 225 millioner kroner højere afhængigt af de finansielle resultater i 2018.



De fleste danskere med en sød tand kender formentlig Candyking, der står for at stille standere med bland-selv-slik op i en lang række butikker landet over.



Virksomheden blev stiftet i Sverige i 1984 under navnet Karamellkungen og er siden vokset til at omfatte sliksalg i syv lande.



Her leverer man til 8000 slikbutikker og supermarkeder, herunder godt 1700 butikker i Danmark - blandt andet Bilka- og Føtex-butikkerne.



Den årlige omsætning lyder på 1300 millioner svenske kroner, mens overskuddet før skat og renter lød på bare 30 millioner svenske kroner.



Dermed nåede Candykings administrerende direktør, Dani Evanoff, kun at eje selskabet i en god måneds tid, efter at han købte det fri af kapitalfonden Accent Equity.



/ritzau/