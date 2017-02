Siemens Wind får endelig ordre på kæmpe tysk havmøllepark

Siemens Wind Power har fået en endelig ordre på 497 megawatt (MW) til havmølleprojektet EnBW Hohe See, der skal bygges i Nordsøen nordvest for Tyskland.



Det sker, efter at udvikleren af projektet, EnBW har taget den endelige investeringsbeslutning til projektet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Siemens Wind Power fredag.



Projektet skal bestå af 71 styk af Siemens' store SWT-7,0 MW-havmølle, og selskabet har også en femårig serviceaftale på projektet.



Møllerne skal bygges på Siemens' fabrik i tyske Cuxhaven, mens vingerne til møllerne bygges i britiske Hull og danske Aalborg, oplyser Siemens.



Idriftsættelsen af projektet ventes at ske i tredje kvartal 2019, og projektet skal kunne skabe strøm til 560.000 husstande, oplyser selskabet.



Som noget helt nyt skal Siemens Wind Power for første gang nogensinde også stå for udviklingen af fundamenterne til vindmøllerne.



