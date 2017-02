Danske Markets har sænket kursmålet for Højgaard Holding-aktien med en tier til 320 kr., men holder fast i anbefalingen "køb" og tror på, at selskabet kan levere på forventningerne til 2017 efter et hårdt 2016.



Det skriver Danske Markets i en kommentar.



MT Højgaard, som Højgaard Holding ejer 54 pct. af, kom ud af 2016 med en stigning i omsætningen til 6797 mio. kr. fra 6531 i 2015, men til gengæld styrtdykkede nettoresultatet til 10 mio. kr. fra 290 mio. kr. i 2015, blandt andet på grund af udskudte produkter.



- Efter et miserabelt 2016 skal MT Højgaard levere på selskabets forventninger til 2017 og fastholde sit ordremomentum for at genvinde investorernes tillid til investeringscasen. Vi forventer, at det er muligt, og at vi vil se støtte i stærke markedsfundamentaler, skriver Danske Bank Markets i en kommentar.



Højgaard Holding-aktien stiger fredag 0,2 pct. til 259,5 kr. Monberg & Thorsen, der ejer de resterende 46 pct. af MT Højgaard, stiger 4,7 pct. til 281,50 kr.



/ritzau/FINANS