Lundbeck: De europæiske sundhedssystemer kvæler udvikling

Tidligere var Europa det klart dominerende marked for det danske medicinalselskab Lundbeck, men den europæiske guldåre er nu ramt af markant nedtur, og markedet er blevet Lundbecks mindste.



Forskningsdirektøren i selskabet langer ud efter de europæiske sundhedssystemer.



Det skriver Berlingske Business.



Da Kåre Schultz i sommeren 2015 afleverede sit første regnskab som topchef for Lundbeck, kaldte han det geografiske skift i selskabets omsætning for meget voldsomt og rettede i den forbindelse kritik af lande som Tyskland og Norge, der ikke var villige til at give tilskud til nye lægemidler.



Selskabets mangeårige forskningschef, Anders Gersel Pedersen, skærper nu kritikken af de europæiske lande og mener, at de decideret kvæler den medicinske udvikling ved at gøre alt op i omkostninger uden at tænke i innovation.



Anders Gersel Pedersen kan derfor godt forstå den amerikanske frustration over sine høje sundhedsudgifter, der er blandt verdens højeste.



- Hvis nu man skal være lidt grov, har amerikanerne betalt for al lægemiddeludvikling de seneste 15 år i hele verden. Der kan jeg godt forstå, hvis de i dag siger: Det kan ikke være rigtigt, at vi skal det, mens europæerne bare sidder med armene over kors, siger Anders Gersel Pedersen til Berlingske Business.



/ritzau/FINANS